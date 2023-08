Meteo estremo, in Friuli Venezia Giulia danni per centinaia di milioni

MeteoWeb

Il bilancio dell’ultimo mese in Friuli Venezia Giulia conta otto eventi estremi, in cui la Protezione civile ha diramato continue allerte per il passaggio di perturbazioni che hanno provocato ingentissimi danni nell’ordine di alcune centinaia di milioni. La Coldiretti Udine ha ipotizzato una perdita di almeno 400 milioni di euro nel comparto agricolo, tra raccolti andati in fumo e strutture gravemente danneggiate. In alcune zone è andato distrutto addirittura oltre il 70% del prodotto, secondo quanto segnalato dagli operatori.

Pesante anche la conta dei danni a causa della grandinata da record che ha colpito il medio Friuli, con chicchi grandi come palline da tennis. Nella sola Mortegliano (epicentro del fenomeno) sono state protocollate in municipio istanze di ristoro per 125 milioni di euro, cui si aggiungono quasi 24 milioni necessari al ripristino delle strutture pubbliche.

“A questa cifra bisogna sommare i 23,7 milioni di euro frutto di una perizia sui danni subiti dalle sole strutture pubbliche. Ancora da quantificare, invece, il consuntivo relativo alle aziende, alcune delle quali hanno subito perdite notevolissime”, illustra il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani. Sono stati acquistati dalla Regione Friuli 4.366 teli che hanno permesso di coprire 288mila metri quadrati di tetti danneggiati. Con 150 metri cubi di sabbia sono stati riempiti 20mila sacchetti utilizzati per stabilizzare i teli sulle coperture.

“Grazie al coordinamento di tutte le forze in campo, oggi possiamo considerare esaurita la primissima fase emergenziale legata agli interventi di riparazione dei danni ai tetti causati dalle condizioni Meteo avverse a partire dal 12 luglio scorso”, ha sentenziato stamani l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.