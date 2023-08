Meteo Firenze, altri due giorni di “codice rosso” per caldo

MeteoWeb

Da domenica, stando alle previsioni, è atteso l’arrivo del maltempo. Intanto però è stato prorogato fino a domenica il codice rosso a Firenze per il caldo. Secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute, l’ondata di calore proseguirà per altri due giorni, si spiega dal Comune . Le ondate di calore, si ricorda da Palazzo Vecchio, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: