Meteo, le temperature minime di oggi: +28°C ad Ancona, Forlì e Fermo | DATI

Ancora un’altra notte di caldo sull’Italia, in modo particolare nelle Regioni adriatiche centro/settentrionali dove le minime sono rimaste in molte località addirittura di +28°C, valori clamorosi. Temperature che da domenica sera diventeranno un lontano ricordo con l’imminente arrivo del fresco autunnale: è atteso un crollo termico di circa 15°C in poche ore.

Ecco, intanto, le temperature minime di oggi:

+28°C a Forlì, Ancona, Jesi, Filottrano e Fermo

a Forlì, Ancona, Jesi, Filottrano e Fermo +27°C a Milano, Palermo, Bologna, Messina, Reggio Calabria, Savona, Macerata e Senigallia

a Milano, Palermo, Bologna, Messina, Reggio Calabria, Savona, Macerata e Senigallia +26°C a Napoli, Genova, Trieste, Salerno, Rimini, Cesenatico, Fano, Pesaro, Anzio, Terracina, Cerignola, Fidenza e Salsomaggiore Terme

a Napoli, Genova, Trieste, Salerno, Rimini, Cesenatico, Fano, Pesaro, Anzio, Terracina, Cerignola, Fidenza e Salsomaggiore Terme +25°C a Venezia, Brescia, Mantova, Pescara, Lecce, Spinazzola, Bisceglie, Fasano, Ostuni, Vieste e Ischia

a Venezia, Brescia, Mantova, Pescara, Lecce, Spinazzola, Bisceglie, Fasano, Ostuni, Vieste e Ischia +24°C a Verona, Padova, Taranto, Cagliari, Ferrara, Bergamo, Piacenza, Caserta, Alessandria, Lodi, Cesena, Imola, Faenza, Trento, Imperia e Civitavecchia

a Verona, Padova, Taranto, Cagliari, Ferrara, Bergamo, Piacenza, Caserta, Alessandria, Lodi, Cesena, Imola, Faenza, Trento, Imperia e Civitavecchia +23°C a Roma, Torino, Bari, Catania, Perugia, Pisa, Novara, Modena, Pavia, Guidonia, Reggio Emilia, Campobasso, Sorrento, Torre del Greco, Caltanissetta, Barletta, Pordenone, Spoleto e Todi

a Roma, Torino, Bari, Catania, Perugia, Pisa, Novara, Modena, Pavia, Guidonia, Reggio Emilia, Campobasso, Sorrento, Torre del Greco, Caltanissetta, Barletta, Pordenone, Spoleto e Todi +22°C a Viterbo, Udine, Cremona, Bolzano, Asti, La Spezia, Cuneo, Latina, Terni, Cosenza, Brindisi, Viareggio e Rovereto

a Viterbo, Udine, Cremona, Bolzano, Asti, La Spezia, Cuneo, Latina, Terni, Cosenza, Brindisi, Viareggio e Rovereto +21°C a Siracusa, Sassari, Como, Frosinone, Avellino, Siena, Treviso, Oristano e Tivoli

a Siracusa, Sassari, Como, Frosinone, Avellino, Siena, Treviso, Oristano e Tivoli +20°C a Firenze, L’Aquila, Varese, Sondrio, Verbania, Merano, Vicenza, Benevento ed Empoli

a Firenze, L’Aquila, Varese, Sondrio, Verbania, Merano, Vicenza, Benevento ed Empoli +19°C a Belluno, Biella e Domodossola

a Belluno, Biella e Domodossola +17°C ad Aosta e Avezzano

ad Aosta e Avezzano +16°C ad Arezzo e Isernia

