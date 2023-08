Meteo, l’esperto: “In Abruzzo è atteso bel tempo”

MeteoWeb

L’esperto Stefano Bernardi aveva anticipato le temperature in Abruzzo sottozero, – 2 gradi ai piani di Pezza e -0,1 grado a Campo Felice, ad alta quota, sottolinenando così l’altalena climatica in Italia, dopo il caldo record registrato in Sardegna di 48,2 gradi. I dati forniti dall’associazione Meteo ‘L’Aquila Caput frigoris’ hanno quindi dato ragione al meteorologo aquilano.

“Ad accompagnare i dati di stamattina ci sono immagini di nevicate avvenute oltre i 2.500 metri – ha spiegato Bernardi – Fa ovviamente da contraltare la devastazione prodotta dagli incendi in Sardegna – ha concluso – Ora però è previsto un netto miglioramento e con temperature in netto aumento. Insomma, dopo la burrasca Nordatlantica l’estate calda italiana si ripresenterà”.