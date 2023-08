Meteo: in Sardegna minime poco sopra lo zero nella notte, rialzo termico nei prossimi giorni

MeteoWeb

Stanotte in alcune località della Sardegna, le temperature minime sono scese nettamente, fino poco sopra lo zero. Secondo le rilevazioni di Arpas Sardegna, a Illorai (Sassari) si sono registrati 0,9°C, a Gavoi (Nuoro) +1,8°C, a Villanova Strisaili (Ogliastra) +2,7°C, a Bonorva (Sassari), +3,8°C. In molti paesi le minime non hanno superato i +10°C, come a Sadali nel Sud Sardegna +5,8°C, Genoni (+6,8°C) e Ozieri nel Sassarese (+7,2°C). Ovunque nell’isola minime e massime saranno in aumento nei prossimi giorni.

Domani Arpas prevede cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature in leggero aumento. Venti generalmente a regime di brezza. Locali rinforzi sulle coste occidentali. Mari poco mossi o mossi.

