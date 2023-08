Meteo, scenari d’autunno dal 25-26 Agosto: arriva la rottura di fine estate

MeteoWeb

All’orizzonte meteorologico si prospetta la classica rottura di fine estate, con scenari dal sapore d’autunno già per il weekend 25-27 Agosto. Infatti i modelli serali evidenziano in modo molto chiaro, tutti completamente allineati tra loro, l’arrivo di una forte perturbazione nord Atlantica sull’Europa centrale già venerdì 25 Agosto, indirizzata proprio sull’Italia tra sabato 26 e domenica 27.

Nei giorni immediatamente precedenti farà un po’ di caldo, ma come su MeteoWeb scriviamo da diversi giorni non sarà particolarmente eccessivo. Soltanto al Nord raggiungeremo valori che saranno fino a 5-6°C superiori alle medie del periodo con picchi di +36°C/+37°C in pianura nella fase più calda, e cioè da domenica 20 a giovedì 24 agosto, non in modo costante ma con continui sali-scendi. Meno caldo al Centro/Sud, dove il clima sarà comunque tipicamente estivo ma senza eccessi di calore.

Ovviamente è ancora prematuro sbilanciarsi sull’entità della rottura di fine agosto, sulle aree più esposte al maltempo e sul tipo di calo termico atteso. Di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, rispetto ad una tendenza che però sembra ormai ampiamente tracciata.

