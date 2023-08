Miglio: proprietà e benefici di questo cereale per l’intestino

MeteoWeb

Il miglio è un cereale altamente nutriente che vanta numerosi benefici per la salute. È ricco di carboidrati complessi, fibre, proteine, vitamine e minerali essenziali. Grazie al suo basso indice glicemico, è un’ottima scelta per controllare il livello di zuccheri nel sangue. La ricchezza di fibre promuove la regolarità intestinale e favorisce la salute digestiva. Inoltre, contiene antiossidanti che combattono i danni dei radicali liberi, rinforzando il sistema immunitario. Il consumo di miglio può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e migliorare la salute del cuore. Le sue proprietà nutrizionali contribuiscono a sostenere la salute ossea e muscolare. È anche privo di glutine, adatto a chi soffre di celiachia o sensibilità al glutine.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà, ma anche controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il miglio

Il miglio è sia il nome di una pianta (Setaria italica) che del cereale prodotto da questa pianta, i semi. È una delle più antiche colture cerealicole ed è originaria dell’Asia orientale, ma è stata diffusa in tutto il mondo per la sua capacità di adattarsi a diversi climi e terreni. La pianta è una specie erbacea annuale della famiglia delle Poaceae (Graminacee). Può crescere fino a un metro di altezza e ha foglie strette e allungate. Il suo infiorescenza a pannocchia è caratteristica, con grappoli compatti di piccoli semi di forma ovale, gialli, rossi o bianchi, a seconda della varietà.

In alcune regioni, è una coltura importante per l’alimentazione umana e animale. Oltre ai suoi benefici nutrizionali, il miglio è anche considerato una coltura sostenibile grazie alla sua resistenza alla siccità e alla bassa richiesta di input agricoli.

Proprietà e benefici del miglio

Il miglio è un cereale altamente nutriente e vanta diversi benefici per la salute. Ecco alcune proprietà:

Nutrizione : è una fonte ricca di carboidrati complessi, proteine, fibre, vitamine del gruppo B (come niacina, tiamina e riboflavina) e minerali come ferro, magnesio, fosforo e zinco;

: è una fonte ricca di carboidrati complessi, proteine, fibre, vitamine del gruppo B (come niacina, tiamina e riboflavina) e minerali come ferro, magnesio, fosforo e zinco; Senza glutine : è adatto alle persone con intolleranza al glutine o celiachia;

: è adatto alle persone con intolleranza al glutine o celiachia; Regolarità intestinale : l’alto contenuto di fibre promuove la regolarità intestinale e favorisce la salute digestiva;

: l’alto contenuto di fibre promuove la regolarità intestinale e favorisce la salute digestiva; Controllo del glucosio : il basso indice glicemico lo rende utile nel mantenimento dei livelli di zuccheri nel sangue;

: il basso indice glicemico lo rende utile nel mantenimento dei livelli di zuccheri nel sangue; Antiossidanti : contiene antiossidanti che combattono i danni dei radicali liberi, rinforzando il sistema immunitario;

: contiene antiossidanti che combattono i danni dei radicali liberi, rinforzando il sistema immunitario; Salute cardiovascolare : il consumo può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e migliorare la salute del cuore;

: il consumo può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e migliorare la salute del cuore; Salute ossea e muscolare: le proprietà nutrienti sostengono la salute ossea e muscolare.

Valori nutrizionali

I valori nutrizionali del miglio possono variare leggermente in base alle diverse varietà e metodi di cottura. Di seguito sono riportati i valori medi per 100 grammi di prodotto crudo:

Calorie: circa 378 kcal

Carboidrati: circa 72 grammi

Proteine: circa 11 grammi

Grassi: circa 4 grammi

Fibre: circa 9 grammi

Zuccheri: circa 1 grammo

Sodio: 5 milligrammi

Calcio: 8 milligrammi

Ferro: 3 milligrammi

Magnesio: 114 milligrammi

Fosforo: 285 milligrammi

Potassio: 195 milligrammi

Vitamina B3 (Niacina): 4 milligrammi

Vitamina B6: 0,3 milligrammi

Il miglio soffiato

Il miglio soffiato è una forma di miglio trattato termicamente che viene gonfiato tramite il calore. Si ottiene posizionando i semi di miglio su una superficie calda, come una piastra o una padella, dove vengono esposti a temperature elevate. A causa dell’alta temperatura, il contenuto di umidità all’interno dei semi si trasforma in vapore acqueo, causando l’espansione e il rigonfiamento dei semi.

Il risultato è leggero e croccante, simile a un cereale soffiato. Il miglio soffiato ha un sapore delicato, una consistenza croccante e una forma sferica. È spesso utilizzato per arricchire cereali per la colazione, barrette energetiche, muesli, insalate o come guarnizione per dessert e piatti dolci.

Poiché il miglio è naturalmente privo di glutine, il miglio soffiato rappresenta un’alternativa sicura per le persone con celiachia o sensibilità al glutine, consentendo loro di gustare un’opzione di cereali soffiati senza rischi per la salute.

Le controindicazioni

Anche se il consumo di miglio è generalmente considerato sicuro ed è ben tollerato dalla maggior parte delle persone, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergia : alcune persone possono essere allergiche al miglio o ai suoi componenti. In caso di reazioni allergiche, come prurito, eruzione cutanea o difficoltà respiratorie, è necessario interromperne l’uso e consultare un medico;

: alcune persone possono essere allergiche al miglio o ai suoi componenti. In caso di reazioni allergiche, come prurito, eruzione cutanea o difficoltà respiratorie, è necessario interromperne l’uso e consultare un medico; Gozzo : contiene composti chiamati goitrogeni che possono interferire con la funzione tiroidea nelle persone con gozzo o disturbi tiroidei. Se si hanno problemi alla tiroide, è meglio consultare un medico prima di includere questo alimento nella dieta;

: contiene composti chiamati goitrogeni che possono interferire con la funzione tiroidea nelle persone con gozzo o disturbi tiroidei. Se si hanno problemi alla tiroide, è meglio consultare un medico prima di includere questo alimento nella dieta; Acido fitico : come molti altri cereali, contiene acido fitico, che può legarsi a minerali come ferro, zinco e calcio, riducendone l’assorbimento. Tuttavia, questa situazione può essere minimizzata mediante ammollo, fermentazione o cottura adeguata dei semi di miglio;

: come molti altri cereali, contiene acido fitico, che può legarsi a minerali come ferro, zinco e calcio, riducendone l’assorbimento. Tuttavia, questa situazione può essere minimizzata mediante ammollo, fermentazione o cottura adeguata dei semi di miglio; Livelli di arsenico: può assorbire naturalmente l’arsenico dal terreno, quindi è importante selezionare fonti da coltivazioni sicure e limitarne l’eccessivo consumo per evitare l’accumulo di arsenico.

In ogni caso, è sempre consigliabile consultare un medico in caso di dubbi specifici sul consumo di questo alimento.

Una storia millenaria

La storia del miglio risale a migliaia di anni fa. È uno dei cereali più antichi coltivati dall’uomo ed è originario dell’Asia orientale, precisamente della Cina e delle regioni circostanti. Le prime testimonianze della coltivazione del miglio risalgono al Neolitico, circa 10mila anni fa, quando l’uomo iniziò a praticare l’agricoltura. Le comunità neolitiche scoprirono che i semi di miglio potevano essere raccolti, conservati e utilizzati come alimento durante tutto l’anno. Con il passare del tempo, la coltivazione del miglio si diffuse in altre parti dell’Asia, in Europa, in Africa e nel Medio Oriente.

Il miglio ha avuto un ruolo essenziale nell’alimentazione di molte civiltà antiche, come quella cinese, indiana, egizia e romana. Era una delle principali fonti di nutrimento per le popolazioni rurali in molte parti del mondo, soprattutto in aree con condizioni climatiche difficili e terreni poveri.

Con il tempo, la coltivazione e l’uso si sono diffusi anche in altre parti del mondo, come il Nord America, grazie agli scambi commerciali e culturali. Tuttavia, con l’arrivo di colture più redditizie e di altre varietà di cereali, il miglio ha perso la sua centralità nella dieta in molte regioni, ma è rimasto importante in alcune aree dove continua a essere coltivato e consumato ancora oggi.

Recentemente, con l’aumento dell’interesse per cereali alternativi e antiche colture, il miglio ha visto una sorta di rinascita. Le sue proprietà nutrizionali, la resistenza alla siccità e la sostenibilità agricola stanno attirando l’attenzione di nuovi consumatori, contribuendo a mantenere viva la storia e l’importanza di questo cereale nella dieta umana.

Come utilizzare il miglio

Il miglio è un cereale versatile e può essere utilizzato in vari modi in cucina. Ecco alcune idee:

Contorno : cucinatelo come sostituto del riso o del couscous;

: cucinatelo come sostituto del riso o del couscous; Zuppe e minestre : aggiungetelo alle vostre zuppe o minestre per aggiungere sapore e consistenza. Il miglio si cuoce bene nel brodo e può arricchire i piatti di verdure o legumi;

e : aggiungetelo alle vostre zuppe o minestre per aggiungere sapore e consistenza. Il miglio si cuoce bene nel brodo e può arricchire i piatti di verdure o legumi; Insalate : si presta bene per essere utilizzato nelle insalate. Potete cucinare il miglio, lasciarlo raffreddare e poi mescolarlo con verdure, legumi, frutta secca e condimenti per creare un’insalata nutriente e gustosa;

: si presta bene per essere utilizzato nelle insalate. Potete cucinare il miglio, lasciarlo raffreddare e poi mescolarlo con verdure, legumi, frutta secca e condimenti per creare un’insalata nutriente e gustosa; Cereali per la colazione: potete cuocerlo in acqua o latte e servirlo come cereale per la colazione. Aggiungete miele, frutta fresca o secca e frutta a guscio per arricchire il sapore;

per la colazione: potete cuocerlo in acqua o latte e servirlo come cereale per la colazione. Aggiungete miele, frutta fresca o secca e frutta a guscio per arricchire il sapore; Crocchette e polpette : utilizzatelo come base per creare crocchette o polpette. Mescolate il miglio con verdure grattugiate, uova, formaggio e spezie, formate le polpette e cuocetele in padella;

e : utilizzatelo come base per creare crocchette o polpette. Mescolate il miglio con verdure grattugiate, uova, formaggio e spezie, formate le polpette e cuocetele in padella; Dolci : può essere utilizzato anche per preparare dolci come torte, biscotti o budini. Macinate il miglio per ottenere una farina e utilizzatela per preparare impasti dolci;

: può essere utilizzato anche per preparare dolci come torte, biscotti o budini. Macinate il miglio per ottenere una farina e utilizzatela per preparare impasti dolci; Pasticceria salata: utilizzatelo come base per realizzare crostate o torte salate. Potete amalgamarlo con uova e formaggio per creare una deliziosa base per le vostre preparazioni.

Ricordate che il miglio ha un sapore delicato e si presta bene ad essere combinato con una vasta gamma di ingredienti.