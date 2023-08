Migranti: 2 dispersi in naufragio, il meteo nel Mediterraneo peggiora

MeteoWeb

E’ allarme meteo nel Mediterraneo centrale, dove e’ stata segnalata la presenza di una ventina di barche in difficolta’, partite dalla Tunisia e dalla Libia. “Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando”, avverte la ong, che sollecita le autorita’ a intervenire con i soccorsi “prima che sia troppo tardi”. In particolare, un’imbarcazione con 60 persone si trova a sud di Lampedusa: “Ci hanno detto – riferisce la ong – che le onde sono alte e a bordo le persone stanno male”.

“Il peggioramento meteo giungera’ gia’ in nottata, con raffiche di vento previste fino a 40 nodi. L’altezza delle onde potrebbe arrivare fino a 3 metri”, spiega il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura. E’ stato lo stesso Scandura a rivelare, inoltre, che vi sono dei dispersi in mare nel naufragio dell’imbarcazione su cui viggiavano 39 subsahariani, giunti ieri a Lampedusa: si tratta di un bimbo di 1 anno e 7 mesi e un ivoriano di circa 28 anni che si e’ gettato in acqua.

Il bimbo era figlio di una ragazza di 16 anni: la mattina del 2 agosto si sarebbe resa conto che era privo di vita, avrebbe gettato in mare il corpo del bimbo. Una donna nigeriana al nono mese di gravidanza, inoltre, ha dichiarato un aborto spontaneo al terzo giorno di navigazione. Il gruppo era partito da Sfax in Tunisia, ed e’ stato soccorso dopo cinque giorni di navigazione da una motovedetta. Al terzo giorno i naufraghi erano rimasti senza acqua e viveri.