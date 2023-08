Ministero agricoltura carta acquisiti: attiva da oggi, cosa si può comprare ed entro quando

MeteoWeb

Da oggi fino al 31 dicembre i beneficiar del bonus “Dedicata a te” potranno spendere la cifra a loro destinata limitatamente a beni di prima necessità presso i punti vendita aderenti. I comuni hanno inviato la prepagata sulla base della graduatoria stilata dall’INPS. Il bonus è uguale per tutti i nuclei familiari che soddisfano i requisiti, come l’ISEE al di sotto dei 15mila euro annui e l’assenza di altri sussidi destinati da un membro della famiglia, come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, cassa integrazione, bonus mobilità o simili. Oltre al ritiro alle Poste, per attivare la carta occorre procedere al primo acquisto entro il 15 settembre.

La carta “Dedicata a te”, per il sostegno per le famiglie in difficoltà economica è stato finanziato dal governo con 500milioni di euro per quest’anno. Per tutti i titolari della card, pari a 1,3 milioni di famiglie, l’importo è uguale: 382,50 euro tutti caricati Le spedizioni postali della carta sono state iniziate nei comuni italiani dal 18 luglio è solo a partire da oggi che la carta “Dedicata a te” diventa operativa.

L’iniziativa del Ministero dell’Agricoltura della carta acquisti “Dedicata a te”

La carta include beni di acquisto di prima necessità, come le carni bovine, suine, avicole, caprine, ovicole, caprine e cunicole. Rientrano inoltre il pescato fresco, il latte con i suoi derivati, olio d’oliva e di semi, uova e suoi derivati, prodotti da forno, paste alimentari, cereali, riso, pomodori pelati e conserve, ortaggi freschi e lavorati, legumi, frutta, prodotti alimentari per la prima infanzia. Ci sono poi lieviti naturali, zuccheri, miele, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, caffè, aceto di vino, camomilla e tè. Va considerato che il bonus non prevede l’acquisto di alcolici, tabacco oltre a surgelati e alle confetture. Per effettuare i controlli adeguati su questo punto, si pensa di fornire una lista precisa alla cassa ma già sul sito del ministero dell’Agricoltura e del Made in Italy è presente un elenco delle categorie di prodotti che rientrano nel bonus acquisti.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT l’inflazione sta rallentando e si attesta al 6% ma il rincaro dei prodotti di prima necessità famiglie pesa su quelle famiglie che non hanno una posizione lavorativa stabile. Il governo ha scelto di avviare questa iniziativa per sostenere le famiglie in difficoltà costrette a risparmiare sul cibo. Spetterà ai supermercati supervisionare operare controlli con la carta prepagata, in modo che non avvengano, come in passato degli illeciti.