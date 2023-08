Missione Artemis II: gli astronauti danno una prima occhiata alla capsula Orion

MeteoWeb

I 4 astronauti della missione Artemis II, la prima missione con equipaggio del programma lunare, hanno potuto vedere per la prima volta la capsula Orion che alla fine del 2024 li porterà in orbita attorno al nostro satellite. L’equipaggio, composto da Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della NASA e dal canadese Jeremy Hansen, ha visitato la capsula all’interno degli impianti del Kennedy Space Center in Florida.

L’obiettivo di Artemis II è mettere alla prova tutte le caratteristiche della navetta Orion, orbitando per 3 volte attorno alla Terra per poi puntare verso la Luna e tornare nuovamente verso il nostro pianeta con uno splashdown nell’Oceano Pacifico.

Un passo verso Artemis III il cui obiettivo è l’allunaggio. Una missione molto complessa che prevede la discesa con il veicolo Starship di SpaceX che però non è ancora pronto.