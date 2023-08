Missione Luna-25: la Russia testa razzo Soyuz-2.1b

MeteoWeb

Roscosmos ha reso noto di avere completato i test di un razzo Soyuz-2.1b presso il Cosmodromo di Vostochny in vista del lancio del lander Luna-25 previsto per agosto. “Gli specialisti del Progress Rocket and Space Center e del Vostochny Cosmodrome Center for Operation of Ground-based Space Infrastructure (entrambi fanno parte di Roscosmos) hanno completato i test e caricato l’assemblaggio del primo e del secondo stadio del razzo Soyuz-2.1b su un trasportatore presso la struttura di assemblaggio e test,” ha reso noto Roscosmos.

Il razzo Soyuz-2.1b con uno stadio superiore Fregat e Luna-25 dovrebbero decollare ad agosto per studiare la superficie vicino al Polo Sud lunare.