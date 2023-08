Missione OSIRIS-REx, la NASA conferma: tutto pronto per il rientro dei campioni dell’asteroide Bennu

MeteoWeb

Tutto pronto per il rientro dei campioni dell’asteroide Bennu che stanno arrivando sulla Terra dopo essere stati raccolti quasi 3 anni fa dalla missione OSIRIS–REx, partita nel 2016. La NASA ha appena confermato che il team guidato dall’Agenzia ha concluso con successo l’ultimo test nel deserto occidentale dello Utah ed è quindi nelle fasi finali dei preparativi per l’arrivo del primo campione di asteroide.

Il rientro è previsto il 24 settembre: a bordo della sonda ci sono circa 250 grammi di roccia dell’asteroide pronti a svelare i misteri della vita sulla Terra e dell’origine del Sistema Solare. ”Siamo ormai a poche settimane dal ricevere un pezzo di storia del sistema solare sulla Terra, e questo test di caduta riuscito garantisce che siamo pronti,” ha affermato Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, a Washington. Fox ha sottolineato che “il materiale incontaminato dell’asteroide Bennu aiuterà a far luce sulla formazione del nostro Sistema Solare 4,5 miliardi di anni fa, e forse anche su come è iniziata la vita sulla Terra“.

Il test condotto dalla NASA per garantire un rientro sicuro del prezioso materiale è stato condotto con “un modello della capsula campione OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer)” che “è stato sganciato mercoledì da un aereo ed è atterrato nella zona di rilascio dello Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa“. Questo traguardo, ha riferito la NASA, ha fatto parte “dell’ultimo importante test della missione prima dell’arrivo della capsula vera e propria il 24 settembre con il suo campione dell’asteroide Bennu, raccolto nello Spazio quasi 3 anni fa“.

La capsula entrerà nell’atmosfera terrestre alle 16:42 ora italiana, viaggiando a circa 43mila km/h. “Siamo ora nella tappa finale di questo viaggio durato 7 anni e sembra molto simile alle ultime miglia di una maratona, con una confluenza di emozioni – come orgoglio e gioia – che coesistono con una determinazione assoluta a completare bene la gara,” ha commentato Rich Burns, project manager di Osiris-REx presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland.

Una volta atterrata, individuata e imballata per il viaggio, la capsula verrà trasportata in una stanza bianca temporanea in un poligono militare, dove sarà sottoposta ad una lavorazione iniziale e smontaggio in preparazione per il viaggio in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston. Nello storico centro spaziale di Houston il prezioso carico sarà documentato e poi distribuito per le analisi agli scienziati di tutto il mondo.