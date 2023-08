Molise, da bollino rosso per caldo ad allerta per temporali

MeteoWeb

Da temperature con valori superiori alla media del periodo – oggi Campobasso è l’unico capoluogo con bollino rosso tra i 27 monitorati dal Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute – all’allerta maltempo per la giornata di sabato 5 agosto. In poche ore, dunque, il quadro meteo del Molise è destinato a cambiare repentinamente a seguito dell’arrivo di una perturbazione.

A confermarlo è la Protezione civile regionale che ha emesso un bollettino con criticità gialla su tutto il territorio. Le previsioni indicano nuvolosità irregolare, a tratti più consistente, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e quantitativi cumulati generalmente moderati. Le temperature saranno in generale diminuzione, i venti moderati, con temporanei rinforzi, tendenti a ruotare progressivamente da nord-ovest e il mare mosso.

