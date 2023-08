Montagna: donna dispersa da 6 giorni al confine Italia-Svizzera

MeteoWeb

Proseguono in Svizzera le ricerche per una donna dispersa dal 17 agosto ad Alta Valle Intelvi, nella provincia di Como, la cui auto è stata ritrovata ad Arogno. Le squadre della Stazione Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, hanno partecipato alle ricerche condotte al confine tra Italia e Svizzera e sono intervenuti anche i militari del SAGF – Soccorso Alpino Guardia di Finanza – di Madesimo e i Vigili del fuoco. Le autorità elvetiche hanno attivato il Soccorso Alpino lunedì sera, per esaminare la zona del Monte Generoso. La perlustrazione ieri fino al primo pomeriggio nell’area della Val Mara non ha dato risultati e quindi per il momento le ricerche sono sospese in Italia.