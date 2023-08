Montagna: precipitano in canalone della Valsassina, salvati

MeteoWeb

Intervento in provincia di Lecco per i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Poco dopo mezzanotte è arrivata la segnalazione di due uomini di 35 e 46 anni che, a seguito di una manovra errata, sono precipitati per più di un centinaio di metri da una strada sterrata in un canale impervio, in località Prodace, all’Alpe Rasga, nel comune di Premana. I due sono stati recuperati con una serie di manovre e contrappesi e poi trasportati fino all’ambulanza della Croce Rossa di Premana. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto anche i Vigili del fuoco.