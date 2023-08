Montagna, tragedia in Friuli, finanzieri morti durante addestramento

MeteoWeb

Due finanzieri soccorritori di 28 e 30 anni sono morti ieri, caduti in parete, mentre salivano in cordata una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. Stavano risalendo la via Piussi. I due erano in attività ufficiale di addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma in serata. La notizia della morte è giunta in nottata.