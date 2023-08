Monte Bianco: un’escursionista accusa malessere, recuperata dal soccorso alpino

MeteoWeb

Nella zona del rifugio Bertone a Courmayeur, in provincia di Aosta, il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves hanno recuperato un’escursionista francese che è stata colta da un malore e da nausea durante sul Monte Bianco. Poiché risultava impossibile procedere con l’elicottero i tecnici hanno effettuato il recupero della donna via terra. L’intervento è stato effettuata in tarda serata di ieri. Intorno alle la donna è stata raggiunta ore 22.15 e affidata alle cure del 118.