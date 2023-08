Morte del Consigliere Rai Laganà, OIPA: “se ne va un uomo sempre attento alla difesa degli animali”

MeteoWeb

In merito alla morte del consigliere d’amministrazione Rai Riccardo Laganà, l’Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) ha dichiarato in una nota pubblica: “Abbiamo appreso con sgomento della morte a soli 48 anni del consigliere d’amministrazione Rai Riccardo Laganà. Se ne va un professionista sensibile e attento ai temi riguardanti gli animali e la loro difesa. Siamo sgomenti: è una grave perdita per noi attivisti e per l’azienda in cui con passione lavorava anche per dare voce ai senza voce. Ci stringiamo alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi e lo ringraziamo idealmente per il suo impegno“.