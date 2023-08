Morti improvvise tra i Vigili del Fuoco, la lettera dei sindacati

MeteoWeb

La lettera dei sindacati dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, firmata dalla segretaria generale Orietta Olivo e dal coordinatore CGIL dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, Renato Chittaro. In merito le morti cardiache sul lavoro. Per questo chiedono che venga aperto con urgenza un tavolo di lavoro con i responsabili della regione.

“A seguito di attente analisi legate al susseguirsi di alcuni casi di morti sul lavoro avvenute nell’ultimo anno tra il personale VVF, si ravvisa l’urgente necessità, date anche le cause accertate afferenti per lo più a problematiche cardiache, di aprire un tavolo presso la superiore Direzione Regionale, atto a verificare l’opportunità di intraprendere azioni di modifica agli attuali percorsi di gestione delle visite mediche in essere.”

“Riteniamo inderogabile, inoltre, la costituzione di un tavolo permanente legato ai temi della sicurezza e del monitoraggio sull’andamento degli infortuni sul lavoro atto a produrre valutazioni e provvedimenti di prevenzione divenuti necessari al fine di implementare le disposizioni di salvaguardia per il personale.”