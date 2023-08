NASA International Space Apps Challenge: torna l’Hackathon più grande del Sistema Solare

MeteoWeb

Torna per il dodicesimo anno consecutivo, dal 7 all’8 Ottobre, l’Hackathon di fama mondiale: NASA International Space Apps Challenge. Questo evento, che si svolge simultaneamente in oltre 200 città in tutto il mondo, è promosso dalla NASA insieme ad altre agenzie di spicco globali, e ha l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per le sfide più rilevanti che affliggono il nostro pianeta.

Il NASA Space Apps Challenge invita programmatori, imprenditori, scienziati, designer, ingegneri, studenti e appassionati del settore a sviluppare progetti che affrontino in modo innovativo le sfide legate alla Terra e allo Spazio. L’hackathon presso il ROME LOCAL HUB si svolgerà in presenza (posti limitati) per permettere a tutti di vivere l’esperienza emozionante di un vero hackathon. Inoltre, sarà possibile partecipare anche in modalità virtuale.

Quest’anno, l’evento avrà luogo presso la John Cabot University – Campus Guarini, situata nel suggestivo quartiere di Trastevere a Roma, e sarà accompagnato dalla partecipazione di numerosi partner di prestigio.