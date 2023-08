La NASA ha interrotto per sbaglio i contatti con la sonda Voyager 2

MeteoWeb

La NASA ha temporaneamente perso i contatti con la sonda Voyager 2, il 2° oggetto creato dall’uomo più lontano dalla Terra nell’universo, che attualmente viaggia nello Spazio interstellare, e si trova a 19,9 miliardi di km da casa. Secondo una dichiarazione del Jet Propulsion Laboratory, gli scienziati hanno perso i contatti con la sonda il 21 luglio dopo che una serie di comandi pianificati ha inavvertitamente fatto sì che Voyager 2 inclinasse la sua antenna lontano dalla Terra di circa 2 gradi. Incapace di trasmettere o ricevere messaggi dal Deep Space Network della NASA – una serie internazionale di grandi antenne radio che supportano molte delle missioni interplanetarie della NASA – Voyager 2 è essenzialmente sola e alla deriva nell’oscurità dello Spazio, avendo lasciato il bordo esterno del nostro Sistema Solare in novembre 2018.

Fortunatamente, il blackout radio dovrebbe essere temporaneo, ha sottolineato la NASA. Voyager 2 è programmato per reimpostare l’allineamento della sua antenna diverse volte l’anno per rimanere in contatto con la Terra mentre si allontana sempre più. Il prossimo ripristino è previsto per il 15 ottobre, momento in cui le comunicazioni dovrebbero riprendere.

Le sonde Voyager 1 e 2

Le sonde Voyager sono state lanciate nell’agosto e nel settembre 1977, a 16 giorni di distanza l’una dall’altra. Voyager 2 è stata lanciata prima di Voyager 1. Entrambe le sonde hanno sorvolato i pianeti esterni del Sistema Solare prima di passare attraverso il confine più lontano dell’eliosfera, lo strato più esterno dell’atmosfera solare che separa il nostro Sistema Solare dallo Spazio interstellare.

Voyager 1 è arrivata per prima nello Spazio interstellare, passando oltre l’eliosfera nell’agosto 2012. Diventato l’oggetto umano più distante dalla Terra mai creato, Voyager 1 si trova attualmente a circa 23,8 miliardi di km dal nostro pianeta e guadagna distanza ogni giorno. Le comunicazioni con Voyager 1 rimangono ininterrotte.

Entrambe le sonde hanno abbastanza energia elettrica e carburante per continuare le loro attuali operazioni almeno fino al 2025, secondo la NASA. Quando arriverà il giorno in cui entrambe le sonde cesseranno inevitabilmente per sempre le comunicazioni con la Terra, la loro missione verso le stelle continuerà comunque. A bordo di entrambe le sonde sono conservate copie gemelle di un disco di rame placcato in oro, noto come Voyager Golden Record, una sorta di cartolina audio progettata per condividere l’eredità naturale e musicale della Terra con qualsiasi alieno intelligente che un giorno potrebbe imbattersi nelle sonde. Ciascun disco contiene 27 brani musicali, tra cui Bach e Chuck Berry, 22 minuti di suoni della natura e voci che parlano in 59 lingue umane.

Le sonde contengono anche un lettore audio con istruzioni illustrate e una mappa stellare che mostra la posizione della Terra. Se qualcuno le troverà, poi è una questione per un altro millennio.