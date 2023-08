Nave da carico si ribalta sul Lago Victoria: almeno 20 morti in Uganda

MeteoWeb

Almeno 20 persone sono morte dopo che una nave da carico si è capovolta sul Lago Vittoria, nel sud dell’Uganda. Lo ha confermato la Polizia, affermando che l’incidente è stato causato da “un sovraccarico e maltempo“. Nove dei 34 passeggeri che “presumibilmente” erano sulla nave sono stati soccorsi e continuano le operazioni per cercare possibili sopravvissuti, ha aggiunto la Polizia in un comunicato pubblicato su Twitter. L’imbarcazione, che trasportava “sacchi di carbone, cibo fresco e pesce tra le altre cose”, si è rovesciata intorno alle 5 ora locale (le 4 in Italia).

Il 25 dicembre 2020, almeno 26 persone sono morte quando un’imbarcazione passeggeri è affondata su un altro lago ugandese, il Lago Albert, che segna il confine con la Repubblica Democratica del Congo (RDC).