Incendio in Portogallo: ecco l’incredibile scatto della sonda Sentinel-2 di Copernicus

MeteoWeb

In un articolo pubblicato sul sito dell’Agenzia Spaziale Europea viene descritta questa immagine scattata dalla sonda Sentinel-2 della missione Copernicus che si riferisce all’incendio scoppiato il 5 agosto nella regione dell’Alentejo, nel sud del Portogallo. Nell’immagine satellitare del 7 agosto si vede distintamente come il fumo dell’incendio si stia spostando verso l’Oceano Atlantico.

L’immagine è stata sovrapposta al segnale infrarosso a onde corte dello strumento satellitare per evidenziare la fonte di calore emessa, che può essere collegata, in questo caso, al fronte di fuoco attivo. L’incendio, secondo i notiziari locali, ha richiesto l’intervento di centinaia di vigili del fuoco, ma si è diffuso verso sud verso l’Algarve, una destinazione turistica.

Anche altri paesi dell’Europa meridionale stanno fronteggiando nelle ultime settimane numerosi incendi in un periodo in cui si registra anche un notevole incremento delle temperature. Infatti, secondo Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, il mese di luglio 2023 è stato probabilmente il mese più caldo mai registrato. La missione Copernicus Sentinel-2 si basa su una costellazione di due satelliti identici, ognuno dei quali trasporta un sistema di imaging avanzato multispettrale ad alta risoluzione, con 13 bande spettrali per il monitoraggio dei cambiamenti che avvengono sulla Terra.