Nicaragua, un puma albino è nato nello zoo di Juigalpa Juigalpa

Un puma albino, una rara mutazione genetica nel mondo animale, in particolare tra i felini, è nato un mese fa in uno zoo del Nicaragua, dove è ancora protetto dai visitatori, ha annunciato lo zoo. “Stiamo prendendo tutte le misure per garantire che sia nel miglior stato di salute possibile insieme alla madre”, ha dichiarato mercoledì Carlos Molina, veterinario dello zoo Thomas Belt di Juigalpa, a circa 140 km da Managua. “È in buona salute, in buone condizioni fisiche”, ha aggiunto, riferendosi al piccolo puma dal manto bianco nato il 20 luglio.

I puma comuni nascono con un manto marrone chiaro o rossiccio con macchie nere. La mutazione genetica che causa la pigmentazione bianca è rara nelle specie animali, in particolare nei puma. “Siamo felici di averla, perché non capita spesso“, ha detto Molina. Il puma è il secondo felino più grande delle Americhe dopo il giaguaro e il quarto più grande del mondo dopo la tigre e il leone.

I guardiani dello zoo stanno evitando ogni contatto con il piccolo puma, che sta crescendo con la madre in una grotta all’interno di un recinto, e sperano che tra due mesi possa ricevere le prime cure veterinarie.