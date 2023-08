La ninna nanna di Mozart può abbassare i livelli di dolore in un neonato

MeteoWeb

Uno studio pubblicato su Pediatric Research esamina una ninna nanna di Mozart possa aiutare a ridurre il dolore provato dai neonati sottoposti a un esame del sangue del tallone, secondo uno studio clinico randomizzato e cieco che coinvolge 100 neonati. L’esperta Saminathan Anbalagan e i colleghi hanno misurato i livelli di dolore dei neonati sottoposti a un esame del sangue del tallone nell’ambito di uno screening di routine per malattie come ittero e fenilchetonuria (PKU) a New York, tra aprile 2019 e febbraio 2020. I neonati avevano, in media, due giorni ed erano nati a 39 settimane di gestazione, mentre il 53% erano maschi e il 61% erano ispanici.

Come parte della cura standard, a tutti i neonati sono stati somministrati 0,5 millilitri di soluzione di zucchero due minuti prima che venisse eseguito l’esame sul tallone. Un ricercatore che indossava le cuffie antirumore ha valutato i livelli di dolore dei neonati prima, durante e dopo la puntura del tallone. I livelli di dolore sono stati determinati in base alle espressioni facciali dei neonati nel momento del pianto, ai modelli respiratori, ai movimenti degli arti e ai livelli di vigilanza.

L’influenza della Ninna Nanna di Mozart sui neonati

Nello studio, 54 dei 100 neonati hanno ascoltato una ninna nanna strumentale di Mozart per 20 minuti prima e durante l’esame del tallone e per cinque minuti dopo, mentre i neonati rimanenti non hanno ascoltato alcuna musica. Gli autori hanno reso conto della potenziale influenza di altri input sensoriali sui livelli di dolore eseguendo costantemente la procedura in una stanza tranquilla e poco illuminata a temperatura ambiente e non fornendo ai neonati ciucci o comfort fisico. Gli autori dello studio hanno osservato livelli di dolore simili in entrambi i gruppi di neonati prima dell’esame sul tallone, con entrambi i gruppi con punteggi mediani di dolore pari a zero, su un punteggio massimo possibile di sette.

Tuttavia, il punteggio del dolore medio dei neonati che ascoltavano la ninna nanna era notevolmente più basso durante e subito dopo il tallone, rispetto a quelli che non ascoltavano musica. I punteggi di dolore dei neonati che hanno ascoltato la ninna nanna erano quattro durante l’esame del tallone, zero a un minuto dopo l’intervento, e zero a due minuti dopo l’esame al tallone, mentre i punteggi di dolore di quelli che non hanno ascoltato la ninna nanna erano sette, 5,5 e due nello stesso momento.

Le potenzialità dello studio

Gli autori dello studio non hanno osservato differenze significative nel punteggio mediano del dolore dei neonati in entrambi i gruppi tre minuti dopo la procedura. I risultati dello studio suggeriscono che la musica registrata può essere un metodo efficace per alleviare il dolore nei neonati sottoposti a procedure mediche. Gli esperti suggeriscono che le ricerche future potrebbero indagare se le registrazioni di voci genitoriali possano anche ridurre il dolore nei neonati durante procedure minori, oltre ad esplorare l’influenza del conforto fisico da parte di chi se ne prende cura, oltre alla musica, a livelli di dolore.

Il dolore nei neonati è stato sottovalutato per decenni, con un

credenza precedente che i neonati non sperimentano dolore. Attualmente, esso è ben stabilito che i neonati possono provare dolore; evidenza ha dimostrato che i neonati sperimentano un dolore esagerato

risposta dovuta a un sistema nervoso immaturo e inibitorio

vie. Le procedure dolorose minori (iniezioni intramuscolari, venipunture o punture del tallone) sono comuni nella popolazione neonatale.

Gli studi pregressi sul dolore neonatale

La valutazione del dolore acuto nei neonati è impegnativo. Si basa su scale di sviluppo basate sulle metriche comportamentali, fisiologiche, o una combinazione di entrambe per ottenere una valutazione più obiettiva. Le scale standard del dolore sia per i neonati pretermine, sia per i neonati a termine includono il sistema di codifica facciale neonatale, ovvero la Scala del dolore infantile neonatale (NIPS), e la Scala del dolore infantile nei bimbi prematuri, tra gli altri.

La scala NIPS è uno degli strumenti ben convalidati che si basa su

valutazione comportamentale per la misurazione del dolore durante la procedura e dopo la procedura sia nei neonati pretermine, sia nei neonati a termine. Gli studi hanno dimostrato che le prime esperienze di dolore possono modificare le risposte al dolore più tardi nella vita e portare ad altri esiti avversi nel lungo termine. Quindi, stabilire un facile e affidabile metodo per ridurre il dolore nei neonati è cruciale.

Le alternative non farmacologiche per sedare il dolore neonatale

A livello farmacologico, la gestione del dolore è ben descritto; tuttavia, ci sono preoccupazioni sui suoi effetti collaterali e gli esiti neuro-evolutivi a lungo termine. Pertanto, le alternative non farmacologiche sono state studiato, come il saccarosio per via orale, l’allattamento al seno, il contatto dei genitori o dispositivi che imitano il contatto pelle a pelle. Oltre agli interventi di cui sopra, le alternative come la musicoterapia attraverso la musica dal vivo, la musica registrata, e il canto materno sono stati anche usati per questa finalità.

La musica è in grado di modulare la risposta di dolore causando grazie a questi strumenti sensoriali, che porta al blocco del dolore, alla distrazione, e all’alterazione della percezione del dolore. Sono stati dimostrati molteplici altri benefici della musica nei parametri fisiologici, nel disagio comportamentale e nell’ansia dei genitori. Gli studi su piccola scala hanno dimostrato che la musica provoca la riduzione del dolore, principalmente nei neonati pretermine rispetti quelli nati a termine.