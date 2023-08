Norvegia: diga di Braskereidfoss crolla parzialmente a causa della pioggia

MeteoWeb

E’ crollata parzialmente la diga della centrale idroelettrica di Braskereidfoss, nella parte meridionale della Norvegia, a causa della forte pioggia che da giorni continua a colpire il Paese provocando l’innalzamento del fiume Glomma. L’impianto idroelettrico si trova nel comune di Valer, a circa 130 chilometri da Oslo. Oltre alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, sul posto e’ intervenuto il personale dell’esercito. Intanto a causa del maltempo restano in vigore le allerte in numerosi comuni a sud del Paese.

“L’acqua ha gradualmente iniziato a fuoriuscire dal lato della diga e al momento non vengono prese misure presso la centrale”, ha affermato la polizia norvegese. I generatori della centrale, situata nel comune di Valer, a circa 130 km a nord di Oslo, si sono fermati intorno alle 6:30 di stamattina, a causa di un guasto alla rete elettrica. In caso di emergenza, le paratoie avrebbero dovuto aprirsi automaticamente per ridurre il livello dell’acqua nell’invaso, ma ciò non è accaduto. In un primo momento si era arrivati a considerare la possibilità di usare l’esplosivo per aprire una breccia, ma poi la tensione si è allentata.”

L’operatore Hafslund ha dichiarato in una nota che l’acqua ha iniziato a passare attraverso un argine della diga, vicino alla centrale elettrica, e “finora sembra che stia andando bene”. La tempesta Hans ha causato notevoli danni nel sud della Norvegia e in alcune parti di Svezia e Danimarca. L’allerta meteo rimane di livello giallo e arancione in Norvegia e parti della Svezia, mentre l’ufficio meteorologico ha emanato l’allerta rossa per la regione di Halland, sulla costa occidentale svedese a sud di Goteborg.