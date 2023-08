La nuova Fiat Panda è una rivoluzione: sarà un SUV completamente elettrico | DETTAGLI

MeteoWeb

La Fiat sta per lanciare la nuova Panda: un’automobile iconica che ha fatto la storia dell’automobile italiana e non solo, che adesso si rinnova per rimanere al passo con i tempi. La nuova Fiat Panda sarà completamente elettrica con le caratteristiche di un SUV compatto. Verrà annunciata ufficialmente tra meno di un anno: l’11 luglio 2024, nel giorno del 125° anniversario del marchio Fiat.

La nuova Fiat Panda si richiamerà allo stile della Fiat Centoventi che era stata annunciata nel 2019 ma poi non ha mai visto la luce. L’idea è quella di avvicinarsi alle richieste del mercato, con la suggestione di uno dei riferimenti più gloriosi e iconici del marchio, quello appunto della Panda. Dal punto di vista del costo, l’idea è quella di riuscire a realizzare un prodotto che si possa acquistare con meno di 25 mila euro, da abbassare fino a sotto i 20 mila euro con gli incentivi per gli acquisti elettrici. “Adesso c’è bisogno di vetture elettriche realmente convenienti” ha detto l’ad Olivier Francois in una intervista ripresa dall’agenzia Bloomberg.

Dal punto di vista tecnico, in base alle ultime indiscrezioni la motorizzazione elettrica dovrebbe disporre di 100 Cv di potenza mentre la batteria da 50 kWh sarebbe sufficiente ad una autonomia di percorrenza fino a 400 km, con sistema di ricarica rapida fino a 100 kW di potenza.