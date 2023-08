Liguria: nuovo vasto incendio boschivo nell’Imperiese

MeteoWeb

E’ in corso da ieri un vasto incendio boschivo è in corso da ieri sera in frazione Tavole sulle alture di Dolcedo, nell’Imperiese. Essendo una zona impervia i vigili del fuoco sono riusciti soltanto a monitorare le fiamme, senza poter effettuare l’intervento. Fortunatamente, l’assenza di vento nella notte ha limitato i danni. Purtroppo non c’è stata la sperata pioggia, malgrado l’allerta gialla anche in provincia di Imperia a cui è seguita l’arancione. E’ atteso l’arrivo dell’elicottero e potrebbe essere richiesto anche un canadair.