Oggi 14 incendi in Sardegna: ancora fiamme a Sorgono

MeteoWeb

Altra giornata calda sul fronte incendi in Sardegna. Sono 14 i roghi segnalati oggi dal Corpo forestale su tutta l’isola, per tre dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei per aiutare nella soppressione delle fiamme. Ben quattro elicotteri sono stati impiegati nel territorio di Sorgono per una ripartenza dell’incendio che il 21 agosto ha devastato 150 ettari di boschi. Mezzi aerei in azione anche ad Ales, in provincia di Oristano – dove le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2,5 ettari di oliveto – e a Padru, nel Sassarese, dove sono andati in cenere 0,4 ettari di macchia mediterranea.