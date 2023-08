Oggi 16 incendi in Sardegna e tanti elicotteri in volo

MeteoWeb

Oggi, sono stati registrati 16 incendi in Sardegna. Per la soppressione di 7 di questi roghi, il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale. In agro del Comune di Segariu lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Sanluri e Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai. Sono intervenute tre squadre di volontari delle associazioni di ProtCiv Guasila, volontari “Sant’Isidoro” di Senorbì e ProCiv di Segariu. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 4 ettari di incolto e 0,5 ettari di rimboschimento. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.25.

In agro del Comune di Furtei lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Sanluri, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto e Marganai. Sono intervenute una squadra della Compagnia barracellare di Furtei, una squadra dei pompieri di Sanluri e due squadre di volontari delle associazioni di Serrenti “Arci” e Senorbì “Sant’Isidoro”. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa due ettari di cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.17.

In agro del Comune di Sant’Andrea Frius lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di San Nicolò Gerrei e dal GAUF Cagliari, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Fenosu e San Cosimo e del Super Puma proveniente anch’esso da Fenosu. È intervenuto un canadair della flotta nazionale proveniente da Olbia. Hanno partecipato allo spegnimento a terra una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Villasalto, due squadre dei pompieri di Mandas e Sanluri e due squadre di volontari delle associazioni di Sant’Andrea Frius “S.A.F.” e Goni “Santu Jacu”. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 5 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 1438.

In agro del Comune di Bono lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Bono, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute una squadra della Compagnia barracellare di Bono, tre squadre dell’agenzia Forestas di Bono, Santu Matteu e Ex Casermette, una squadra dei pompieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.11. In agro del Comune di Oliena lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Orgosolo e Gauf di Nuoro, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Farcana. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas e una squadra dei pompieri di Nuoro. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 0.15 ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.53.

In agro del Comune di Ottana lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Bolotana, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Farcana. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas, una squadra di volontari delle associazioni di ProCiv “Ottana Tirso. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa 1.8 ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.26. In agro del Comune di Buddusò lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Buddusò, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Alà dei Sardi. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas e una squadra di volontari delle associazioni di ProCiv Virginia Buddusò. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie inferiore a 2 ettari di pascoli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15.