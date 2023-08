Ondata di caldo in arrivo in Veneto: fino a +38°C in pianura

MeteoWeb

“L’apice di questa terza ondata di calore dell’estate 2023 potrebbe essere raggiunta nei primi giorni della prossima settimana quando si attendono anomalie termiche dell’ordine dei +6/+8°C rispetto alla norma del periodo”. Lo spiega Arpav (Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Veneto) nel bollettino meteo, in cui segnala che “su gran parte della pianura interna si potranno toccare punte massime intorno ai +36-38°C mentre i valori minimi giornalieri difficilmente scenderanno sotto i +23-25°C, specie tra lunedì 21 e mercoledì 23″. Anche in alta quota il caldo si farà sentire. Secondo Arpav “lo zero termico che in questi ultimi giorni intorno a Ferragosto si attestava su valori già un po’ sopra la media, intorno ai 4000 metri circa di quota, nei prossimi giorni risalirà progressivamente fino ad oltrepassare i 5000 metri circa, valore eccezionalmente elevato per questa ultima parte di agosto”.

“Anche sul Veneto è attesa pertanto una nuova ondata di caldo particolarmente intensa che potrebbe insistere anche per buona parte della prossima settimana”, annuncia Arpav. “Dopo una prima decade di agosto caratterizzata da condizioni di tempo spesso variabile, a tratti anche perturbato con frequenti precipitazioni e temperature ben sotto la norma – spiegano gli esperti dell’Agenzia regionale di Protezione ambientale del Veneto – con l’inizio della seconda decade la progressiva riaffermazione di un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale ha favorito anche sulla nostra regione giornate via via più stabili e soleggiate con valori termici che in questi ultimi giorni intorno a Ferragosto si sono riportati su valori moderatamente superiori alle medie del periodo”.

Secondo Arpav, “nei prossimi giorni l’ulteriore espansione verso l’Europa centrale del promontorio di alta pressione di origine nord-africana, provocherà l’arrivo di masse d’aria molto calde di matrice sub-tropicale, in particolare tra Spagna, Francia e Italia centro-settentrionale”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: