Forte ondata di caldo negli USA: allerta per 130 milioni di americani

Forte ondata di caldo negli Stati Uniti centrali: circa 130 milioni di persone sono sotto allerta in 22 stati mentre gli esperti meteorologici lanciano moniti sulle condizioni potenzialmente mortali. Temperature superiori a +37,7°C si estendono a sud fino agli stati della costa del Golfo, informa il servizio meteo nazionale, con “livelli di umidità brutali” che spingono l’indice di calore fino a +48,8°C in alcune aree. Questa settimana sono state registrate temperature record in città dal Texas alla Louisiana. In risposta al caldo, i funzionari scolastici in numerosi stati, tra cui Colorado, Iowa, Missouri e Oklahoma, hanno chiuso le aule o hanno rimandato gli studenti a casa prima.