Orrore in provincia di Catania: 11 cuccioli congelati nel freezer del canile lager

Un vero e proprio film dell’orrore iniziato alcuni giorni fa con i controlli quello del canile lager di Riposto in provincia di Catania, dove sono stati trovati cani in pessime condizioni, film finito nelle ore scorse con la consegna da parte del gestore di questo lager per cani dei corèi congelati di 11 cuccioli di cane. L’uomo 48 anni è stato ovviamente denunciato e anche le associazioni animaliste con in testa l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA hanno annunciato azioni legali già nei prossimi giorni.

Ma tutto questo non basta e gli animalisti di AIDAA in una nota chiedono: “Indagini autoptiche approfondite per capire di cosa sono morti i cuccioli o se non sono stati ammazzati dallo stesso uomo o da suoi sodali, inoltre – scrivono gli animalisti – nei prossimi giorni avvieremo un’azione nei confronti della regione Sicilia e delle singole provincie per chiedere che venga fatto un controllo a tappeto su tutte le strutture che ospitano animali nell’Isola per evitare il ripetersi si simili orribili vicende“.