Paesi Bassi, stoccaggio di Co2 nel Mare del Nord: via libera al mega-progetto

Il Consiglio di Stato olandese ha dato il via libera a un controverso megaprogetto di stoccaggio di CO 2 nel Mare del Nord, il cui inizio era inizialmente previsto per il 2026. Lanciato l’allarme da un’organizzazione ambientalista, che si era rivolta al tribunale per ottenere il divieto di costruzione dell’infrastruttura. “Il piano di integrazione e i permessi ambientali per il progetto Porthos sono stati mantenuti. Ciò significa che il progetto può continuare”, dichiara il più alto tribunale amministrativo dei Paesi Bassi.

Il progetto comunemente noto come CCS, consiste nel catturare direttamente la CO 2 emessa nei siti industriali e trasportarla tramite tubi in un serbatoio sotterraneo. Nel caso del progetto Porthos, la CO 2 deve essere convogliata sott’acqua dal porto di Rotterdam a un vecchio giacimento di gas nel Mare del Nord, già esaurito da precedenti estrazioni.

Secondo il Consiglio di Stato, i ministri olandesi del Clima e della Pianificazione territoriale, Rob Jetten e Hugo de Jonge, hanno “dimostrato, sulla base di dati oggettivi”, che il progetto non influisce in alcun modo sulle otto aree Natura 2000 circostanti – una rete europea di siti naturali. “Il progetto porterà a un aumento temporaneo e limitato delle emissioni”, hanno concluso. “I Paesi Bassi continuano a sovvenzionare massicciamente il settore dei combustibili fossili, che sta già realizzando profitti sproporzionati”, ha reagito l’organizzazione Mobilisation pour l’environnement (MOB), che ha avviato il caso, in un comunicato stampa.

“Lo stoccaggio sotterraneo di CO 2 (CCS) è più una risposta disperata alla riluttanza del governo e degli elettori a intraprendere una vera azione sul cambiamento climatico che una stima realistica” della sua efficacia, ha aggiunto MOB. Con circa un terzo del suo territorio al di sotto del livello del mare, i Paesi Bassi sono particolarmente vulnerabili al riscaldamento globale, ma sono anche uno dei maggiori emettitori pro capite in Europa.