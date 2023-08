Pakistan: 6 bambini e 2 insegnanti bloccati in funivia su un burrone

MeteoWeb

La Bbc ha reso noto che in una remota regione montuosa del Pakistan nord-occidentale, è ancora in corso un’operazione di salvataggio, nella quale sono bloccate da diverse ore 8 persone, di cui 6 bambini e 2 insegnanti, a 274 metri da terra a Battagram, circa 200 km a nord di Islamabad. Dalla ricostruzione il gruppo stava andando a scuola quando il mezzo si è bloccato intorno alle 7 ora locale, le 4 di stanotte in Italia. I bambini stavano usando la cabina per andare a scuola, attraverso una valle ripida attraversata da un fiume nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, quando è rimasta bloccata a oltre 300 metri sul livello del mare, dopo che uno dei cavi che la azionavano ha smesso di funzionare.

Sono stati mobilitati degli elicotteri dell’esercito, ma i servizi di emergenza sono ostacolati dal forte vento. Il primo ministro pakistano ha definito l’incidente “davvero allarmante” e ha chiesto ai soccorritori di intervenire. Come ha riferito all’AFP Tanveer Ur Rehman, un funzionario del governo locale, un soldato è stato calato con un’imbracatura per fornire agli occupanti cibo, acqua e medicine. Rehman ha spiegato che: “Si tratta di un’operazione delicata che richiede una precisione meticolosa. L’elicottero non può avvicinarsi troppo alla funivia, perché il flusso d’aria (causato dalle sue pale) potrebbe causare la rottura dell’unica catena che lo sostiene“.

L’intervento di soccorso alle persone bloccate in funivia è ostacolato da un forte vento

I residenti e i parenti delle persone intrappolate nella funivia si sono raccolte ai limiti del profondo burrone, che si trova a diverse ore da qualsiasi città. Ghulamullah a Geo News, presidente del sito Allai Valley ha raccontato: “Ogni volta che l’elicottero abbassava il soccorritore più vicino alla funivia, il vento causato dall’elicottero faceva tremare la cabina e farla sbilanciare, facendo urlare di paura i bambini.”

Zulfiqar Khan, un funzionario del servizio di emergenza pakistano Rescue 1122 ha riferito all’AFP che: “La funivia è bloccata in un punto dove è quasi impossibile soccorrere senza un elicottero“. Il primo ministro ad interim Anwaar-ul-Haq Kakar ha immediatamente ordinato l’intervento di ispezione di tutti i dispositivi privati di questo tipo e chiusura di quelli che non rispettano gli standard di sicurezza. Nel 2017, 10 persone sono morte in un incidente simile vicino alla capitale Islamabad.