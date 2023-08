Pakistan: alpinista giapponese muore durante scalata

MeteoWeb

Incidente in Pakistan: un alpinista giapponese è morto e un altro è rimasto ferito, dopo che sono stati colpiti da rocce mentre cercavano di scalare una montagna finora mai scalata nel Paese. Stavano partecipando a una spedizione organizzata da un tour operator locale nella valle di Andaq, nel Nord del Paese, sul Virgin Peak. L’alpinista deceduto è scivolato ed è caduto a un’altitudine di 5.380 metri. Il compagno, rimasto ferito, è riuscito a raggiungere il campo base per cercare aiuto. Le ricerche del corpo sono state condotte a lungo ma non hanno avito esito. Le autorità locali hanno confermato il decesso a seguito della sospensione delle ricerche.

Ogni anno centinaia di scalatori locali e stranieri visitano il Pakistan settentrionale, dove si trovano alcune delle montagne più alte del mondo.