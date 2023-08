Pakistan: evacuate oltre 100mila persone dalle aree alluvionate

MeteoWeb

Oltre 100mila persone sono state evacuate dalle aree colpite dalle inondazioni nella provincia orientale del Punjab, in Pakistan, nelle ultime tre settimane. Le operazioni di salvataggio sono state ampliate la settimana scorsa quando il fiume Sutlej ha iniziato a straripare, inondando diversi distretti. La maggior parte delle evacuazioni è avvenuta nei distretti di Bahawalpur e Kasur. Le autorità pakistane stanno ancora lottando per superare i danni causati dalle massicce inondazioni della scorsa estate che hanno colpito 33 milioni di persone e ne hanno uccise più di 1.700, causando danni per 30 miliardi di dollari all’economia del Paese.