Palio di Siena, operai a lavoro dopo il temporale

Operai del Comune di Siena al lavoro dalle 6 del mattino per sistemare il tufo dell’anello di Piazza del Campo per scongiurare l’annullamento della prova generale del Palio prevista nel pomeriggio. A causa di un violento acquazzone lunedì, sono state annullate sia la terza prova e la quarta prova che erano in programma rispettivamente alle 19.15 di ieri e alle 9 di questa mattina.

La prova generale è in programma per questa sera alle 19.15 ed è l’ultima in vista della Carriera dedicata alla Madonna Assunta di domani sera alle 19. Già al Palio del luglio scorso il maltempo aveva condizionato i giorni di avvicinamento alla corsa.

Allora, per il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano furono disputate solo tre delle sei prove in programma. Al momento su Siena c’è sole e la speranza di contradaioli e fantini è quella di poter disputare le ultime due prove in programma prima del Palio di domani.