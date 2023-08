Clima, gli esperti: “luglio non è stato il mese più caldo di sempre, il 1936 mantiene il record”

MeteoWeb

In un articolo di Adam Creighton pubblicato sul The Australian si esamina come due dei migliori scienziati americani del clima abbiano smentito che il mese di luglio sia stato il mese più caldo di sempre, alludendo alla “quantità sbalorditiva di esagerazione e all’Hype” sulla questione, in seguito alla dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres dieci giorni fa che ha affermato che: “L’era dell’ebollizione globale è arrivata.”

John Christy, professore di Scienze dell’atmosfera presso l’Università dell’Alabama a Huntsville, ha dichiarato che le ondate di calore nella prima metà del XX secolo sono state almeno così intense come quelle degli ultimi decenni sulla base di stazioni meteorologiche coerenti e a lungo termine risalenti a oltre un secolo fa. “Non ho ancora visto nulla questa estate che rappresenta un record di tutti i tempi per queste stazioni a lungo termine, il 1936 detiene ancora di gran lunga il record per il maggior numero di stazioni con le temperature più calde di sempre,” ha detto al The Australian il prof. Christy, riferendosi all’anno di una grande ondata di caldo in Nord America che ha ucciso migliaia di persone.

Il riscaldamento globale e i confronti storici

Il professor Christy ha affermato, inoltre, che un’esplosione del numero di stazioni meteorologiche negli Stati Uniti e in tutto il mondo ha reso difficili i confronti storici perché alcune stazioni risalgono solo a pochi anni fa; nel frattempo, l’urbanizzazione strisciante aveva sottoposto le stazioni meteorologiche esistenti a ulteriore calore.

I principali giornali dal Washington Post al London Times hanno

segnalato luglio come il mese più caldo da record dopo la media giornaliera globale temperatura del mese scorso di 1,5°C al di sopra dei livelli industriali, sulla base di dati satellitari compilati dall’Università del

Maine. “Stiamo appena iniziando a vedere il cambiamento climatico“, ha dichiarato Nathan Lenssen, un ricercatore post-dottorato presso l’Università del Colorado, come ha dichiarato Lenssen al The Washington del mese scorso.

Secondo il Premio Nobel Clauser non c’è una reale crisi climatica

Karsten Haustein, scienziato del clima presso l’Università di Lipsia, ha dichiarato al che luglio è stato un mese “scandalosamente caldo” e potrebbe essere stato il più caldo mese dal periodo interglaciale di circa 120.000 anni fa. La crescente preoccupazione per le temperature più elevate per le emissioni antropogeniche ha condotto a sforzi globali per ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2050 con l’eliminazione graduale dei combustibili fossili a favore dell’energia solare ed eolica, ai dibattiti politici e scientifici.

Recentemente, il FMI ha annullato un discorso programmato dal premio Nobel John Clauser, dopo che ha dichiarato pubblicamente: “Posso dire con fiducia che non c’è reale crisi climatica, e che il cambiamento climatico non causi condizioni meteorologiche o eventi estremi.” Il Professor Christy, ammettendo una leggera tendenza al riscaldamento negli ultimi 45 anni, ha dichiarato che luglio potrebbe essere il mese più caldo di sempre sulla base delle temperature globali misurate dai satelliti, ma superando “appena i dati del 1998“. Ma le misurazioni cominciano nel 1979.

Il clima era radicalmente più caldo 1000 anni fa

Il professor Mass ha dichiarato che il clima era “radicalmente più caldo” circa 1000 anni fa durante nel periodo conosciuto come il “periodo caldo medievale“, caratterizzato anche da una verdeggiante Groenlandia ora coperta di ghiaccio. “Se andiamo abbastanza indietro nel tempo, troviamo paludi vicino al Polo Nord e l’altra cosa da tenere a mente è che stiamo uscendo da un periodo di raffreddamento, una piccola era glaciale dal 1600 al 1850“. Il Professore Mass ha aggiunto: “Il riscaldamento globale, è un problema serio, ma è un problema lento, non è una minaccia esistenziale“, suggerendo che le attività umane possano avere aggiunto fino a 1°C alle temperature medie dal 1980.