Pesca (frutto): tipologie, proprietà, calorie e valori nutrizionali

MeteoWeb

La pesca è un succulento frutto con tanti benefici e proprietà salutari. Ricca di vitamina C, antiossidanti e fibre alimentari, rafforza il sistema immunitario, contrasta l’invecchiamento cellulare e promuove la digestione. La presenza di betacarotene contribuisce alla salute della pelle e della vista. Il frutto contiene minerali come il potassio, che regola la pressione sanguigna, e il magnesio, che supporta il sistema nervoso. Grazie al basso contenuto calorico e alla dolcezza naturale, la pesca è un’opzione ideale per chi segue diete bilanciate. I composti fitochimici presenti possono contribuire alla prevenzione di alcune patologie, come malattie cardiache e alcune forme di cancro. Tuttavia, va consumata con moderazione per chi ha problemi di glicemia.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo frutto, tante curiosità e info utili.

Cos’è la pesca

La pesca è il frutto del pesco (Prunus persica), una pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae ed è originaria della Cina. È coltivata in tutto il mondo per i suoi deliziosi frutti. Il frutto è una drupa, ovvero un tipo di frutto con un nocciolo duro all’interno. È caratterizzato dalla forma tondeggiante o leggermente appiattita e dalla buccia sottile e vellutata. La polpa interna è succosa e dolce, spesso con un sapore fragrante e un equilibrio tra dolcezza e acidità.

La pianta è un albero deciduo che può raggiungere altezze variabili, da 1,5 a 6 metri, a seconda della varietà e delle condizioni di crescita. Ha foglie lanceolate di colore verde scuro e fiori a 5 petali, spesso di colore rosa o bianco, che sbocciano all’inizio della primavera.

La pesca è coltivata in climi temperati e subtropicali, poiché richiede un periodo di raffreddamento invernale per produrre frutti abbondanti. Gli alberi preferiscono terreni ben drenati e pieno sole. La fruttificazione avviene generalmente in estate, con le pesche che maturano durante questo periodo. Vengono coltivate in diverse parti del mondo, inclusi Paesi come la Cina, gli Stati Uniti, l’Italia, la Spagna e molti altri.

Le pesche possono variare nel colore, passando dal giallo al rosso, al rosa o al bianco, a seconda della varietà.

Pesca (frutto), tipi e varietà

Esistono numerose varietà di pesche, ciascuna con le sue caratteristiche uniche in termini di colore, sapore, forma e periodo di maturazione. Ecco alcuni tipi più comuni:

Pesca a polpa gialla : questa varietà è caratterizzata dalla polpa di colore giallo intenso. È spesso apprezzata per la sua dolcezza e sapore succoso. Le pesche a polpa gialla sono popolari per il consumo fresco e vengono spesso utilizzate per preparare conserve, succhi e dolci;

: questa varietà è caratterizzata dalla polpa di colore giallo intenso. È spesso apprezzata per la sua dolcezza e sapore succoso. Le pesche a polpa gialla sono popolari per il consumo fresco e vengono spesso utilizzate per preparare conserve, succhi e dolci; Pesca a polpa bianca : in contrasto con la polpa gialla, le pesche a polpa bianca hanno una polpa di colore chiaro. Sono generalmente dolci e meno acide rispetto ad altre varietà. La polpa bianca è spesso delicata e aromaticamente profumata;

: in contrasto con la polpa gialla, le pesche a polpa bianca hanno una polpa di colore chiaro. Sono generalmente dolci e meno acide rispetto ad altre varietà. La polpa bianca è spesso delicata e aromaticamente profumata; Pesca nettarina (pesca noce o nocepesca): le nettarine sono una variazione delle pesche con una buccia liscia, simile a quella delle noci. Possono avere polpa gialla o bianca e vengono apprezzate per la loro dolcezza e il sapore rinfrescante;

Pesca piatta (tabacchiera o Saturno) : frutto estivo dalla forma molto appiattita, simile a un disco. Queste pesche “schiacciate” sono ampiamente apprezzate per la loro forma unica e il sapore dolce;

: frutto estivo dalla forma molto appiattita, simile a un disco. Queste pesche “schiacciate” sono ampiamente apprezzate per la loro forma unica e il sapore dolce; Pesca Regina: sono apprezzate per la loro polpa morbida e succosa. Sono spesso grandi e presentano una buccia vellutata e colori variabili, dal giallo al rosso.

Queste sono solo alcune delle varietà di pesche disponibili. Ogni varietà ha le sue peculiarità e qualità distintive, che le rendono apprezzate sia dai consumatori che dagli amanti della cucina.

Benefici e proprietà della pesca

La pesca vanta una serie di benefici e proprietà grazie alla ricchezza di nutrienti e composti naturali. Ecco alcuni esempi:

Ricche di vitamine e minerali : è una buona fonte di vitamina C, che svolge un ruolo cruciale nel sistema immunitario, nella guarigione delle ferite e nella salute della pelle. Contiene anche vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina K e minerali come potassio e magnesio;

: è una buona fonte di vitamina C, che svolge un ruolo cruciale nel sistema immunitario, nella guarigione delle ferite e nella salute della pelle. Contiene anche vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina K e minerali come potassio e magnesio; Antiossidanti : è ricca di antiossidanti, tra cui vitamina C, vitamina A e composti fitochimici come i flavonoidi. Gli antiossidanti aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e malattie croniche;

: è ricca di antiossidanti, tra cui vitamina C, vitamina A e composti fitochimici come i flavonoidi. Gli antiossidanti aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, riducendo il rischio di danni cellulari e malattie croniche; Fibre : è una buona fonte di fibre alimentari, che promuovono la salute digestiva e regolano il transito intestinale. Le fibre possono anche contribuire a controllare i livelli di zuccheri nel sangue e a mantenere il senso di sazietà;

: è una buona fonte di fibre alimentari, che promuovono la salute digestiva e regolano il transito intestinale. Le fibre possono anche contribuire a controllare i livelli di zuccheri nel sangue e a mantenere il senso di sazietà; Sostegno alla salute cardiaca : il contenuto di potassio aiuta a regolare la pressione sanguigna e a mantenere il cuore in salute. Le fibre e i composti antiossidanti sono associati a un minor rischio di malattie cardiache;

: il contenuto di potassio aiuta a regolare la pressione sanguigna e a mantenere il cuore in salute. Le fibre e i composti antiossidanti sono associati a un minor rischio di malattie cardiache; Supporto per la vista : la vitamina A e i carotenoidi presenti nel frutto sono benefici per la salute degli occhi e possono contribuire a mantenere una buona visione;

: la vitamina A e i carotenoidi presenti nel frutto sono benefici per la salute degli occhi e possono contribuire a mantenere una buona visione; Pelle sana : i carotenoidi e i composti antiossidanti nella pesca sono noti per favorire la salute della pelle, proteggendola dai danni dei radicali liberi e contribuendo a mantenerla giovane e radiante;

: i carotenoidi e i composti antiossidanti nella pesca sono noti per favorire la salute della pelle, proteggendola dai danni dei radicali liberi e contribuendo a mantenerla giovane e radiante; Gestione del peso : ha un ridotto contenuto calorico e contengono fibre, che può aiutare a controllare l’appetito e a supportare la perdita di peso;

: ha un ridotto contenuto calorico e contengono fibre, che può aiutare a controllare l’appetito e a supportare la perdita di peso; Proprietà antinfiammatorie : alcuni composti, come i flavonoidi, possono avere proprietà antinfiammatorie, contribuendo a ridurre l’infiammazione nel corpo;

: alcuni composti, come i flavonoidi, possono avere proprietà antinfiammatorie, contribuendo a ridurre l’infiammazione nel corpo; Idratazione : il frutto è composto principalmente da acqua, il che lo rende un’ottima scelta per mantenere l’idratazione, specialmente durante i mesi caldi;

: il frutto è composto principalmente da acqua, il che lo rende un’ottima scelta per mantenere l’idratazione, specialmente durante i mesi caldi; Potenziale anticancro: alcuni studi suggeriscono che i composti fitochimici nelle pesche, come gli antiossidanti e i polifenoli, potrebbero avere effetti protettivi contro alcune forme di cancro.

È importante sottolineare che, come con qualsiasi alimento, il consumo di questo frutto dovrebbe essere parte di una dieta equilibrata e variegata. Le persone con allergie alla pesca dovrebbero evitarle, e chiunque abbia condizioni mediche specifiche dovrebbe consultare un medico prima di apportare modifiche significative alla propria dieta.

Pesca, le controindicazioni del frutto

Nonostante i numerosi benefici della pesca, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche alle pesche o ad altri frutti della stessa famiglia (come albicocche, ciliegie e prugne);

: alcune persone possono essere allergiche alle pesche o ad altri frutti della stessa famiglia (come albicocche, ciliegie e prugne); Intolleranza al fruttosio : contengono fruttosio, uno zucchero naturale. Le persone con intolleranza al fruttosio potrebbero sperimentare disturbi digestivi, come gonfiore e diarrea, dopo aver consumato quantità significative di pesche;

: contengono fruttosio, uno zucchero naturale. Le persone con intolleranza al fruttosio potrebbero sperimentare disturbi digestivi, come gonfiore e diarrea, dopo aver consumato quantità significative di pesche; Contaminazione da pesticidi : come molti altri frutti, le pesche possono essere trattate con pesticidi durante la coltivazione per proteggerle dalle malattie. È consigliabile lavarle bene prima del consumo per ridurre il rischio di ingerire residui di pesticidi;

: come molti altri frutti, le pesche possono essere trattate con pesticidi durante la coltivazione per proteggerle dalle malattie. È consigliabile lavarle bene prima del consumo per ridurre il rischio di ingerire residui di pesticidi; Zuccheri : anche se sono ricche di nutrienti benefici, contengono naturalmente zuccheri. Le persone con diabete o che devono monitorare i livelli di zuccheri nel sangue dovrebbero consumarle con moderazione e fare attenzione ai livelli di glucosio;

: anche se sono ricche di nutrienti benefici, contengono naturalmente zuccheri. Le persone con diabete o che devono monitorare i livelli di zuccheri nel sangue dovrebbero consumarle con moderazione e fare attenzione ai livelli di glucosio; Ossidazione e allergeni : possono ossidarsi rapidamente una volta tagliate o sbucciate, causando un cambiamento nel sapore e nell’aspetto. Inoltre, la buccia può contenere piccole quantità di sostanze chimiche irritanti o allergeni, quindi è consigliabile lavarle accuratamente prima del consumo;

: possono ossidarsi rapidamente una volta tagliate o sbucciate, causando un cambiamento nel sapore e nell’aspetto. Inoltre, la buccia può contenere piccole quantità di sostanze chimiche irritanti o allergeni, quindi è consigliabile lavarle accuratamente prima del consumo; Interazioni farmacologiche : contengono composti naturali che potrebbero avere interazioni con alcuni farmaci. Chi assume farmaci specifici dovrebbe consultare un medico;

: contengono composti naturali che potrebbero avere interazioni con alcuni farmaci. Chi assume farmaci specifici dovrebbe consultare un medico; Calorie e carboidrati: sebbene le pesche siano relativamente poco caloriche e ricche di fibre, contengono comunque carboidrati. Le persone che seguono diete particolari dovrebbero tenerne conto.

Ricordate sempre che l’equilibrio e la moderazione sono fondamentali quando si tratta alimentazione. Se avete dubbi o preoccupazioni specifiche, consultate un medico.

Valori nutrizionali e calorie della pesca

I valori nutrizionali e le calorie della pesca possono variare leggermente in base alle dimensioni e alla varietà del frutto. Di seguito i valori medi approssimativi per una pesca di medie dimensioni (circa 150 grammi):

Calorie: circa 60 kcal (60-70 kcal per la pesca noce)

Carboidrati: circa 15 g

Zuccheri: circa 13 g

Fibre: circa 2 g

Proteine: circa 1 g

Grassi: meno di 1 g

Vitamina C: circa 10-15 mg (circa il 15-25% dell’apporto giornaliero raccomandato)

Vitamina A: circa 6-10% dell’apporto giornaliero raccomandato

Potassio: circa 200-250 mg

Vitamina E: circa 8-10% dell’apporto giornaliero raccomandato

Vitamina K: circa 4-6% dell’apporto giornaliero raccomandato