Pibot: il robot coreano può pilotare un aereo meglio di un essere umano

Pibot è un robot coreano in grado di pilotare gli aeroplani con un altezza di 1,60 e pesa 65 kg che si può sedere nel posto di pilotaggio senza che siano necessarie delle modifiche nell’abitacolo del velivolo. Grazie a sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT, questo robot riesce a memorizzare le istruzioni dei manuali di pilotaggio scritti in linguaggio naturale. E’, inoltre, in grado di comprendere il linguaggio umano e rispondere attraverso un sintetizzatore vocale.

Come robot può anche comunicare con altri piloti e con la torre di controllo e può agire come copilota o anche come primo ufficiale, riuscendo addirittura ad avere una risposta efficace anche nelle situazioni di emergenza, secondo i suoi sviluppatori Pibot.