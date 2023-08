Piogge monsoniche, alluvioni nel Nord dell’India: almeno 24 morti

MeteoWeb

Almeno 24 persone sono morte in India e altre decine sono disperse, dopo che le intense piogge monsoniche hanno causato alluvioni e frane. La furia dell’acqua ha distrutto ponti ed edifici e travolto veicoli negli Stati settentrionali di Uttarakhand e Himachal Pradesh. Secondo Sukhvinder Singh Sukhu, Ministro capo dell’Himachal Pradesh, lo Stato più colpito, nelle ultime 24 ore sono morte 16 persone, tra cui 9 nel crollo di un tempio indù a Shimla, la capitale dello Stato. Le scuole dello Stato sono state chiuse.

Nel vicino Uttarakhand, le squadre di soccorso stanno cercando di estrarre persone sepolte da frane innescate dalle forti piogge. Secondo le autorità, almeno 8 persone sono morte da venerdì in questo Stato.

Le piogge monsoniche rappresentano circa l’80% delle precipitazioni annuali nell’Asia meridionale. Sono fondamentali per mantenere i livelli dei fiumi, per riempire le falde acquifere e per sostenere l’agricoltura, ma purtroppo provocano ogni anno gravi danni e vittime