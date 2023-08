Le piogge record fanno crollare le emissioni in Nuova Zelanda, ma è presto per cantare vittoria

MeteoWeb

In un piccolo centro abitato costiero, avvolto dalle fitte foreste di Te Urewera nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, 3 centrali idroelettriche sono alimentate da un lago che è pieno fino all’orlo. Nell’ultimo anno, le forti piogge hanno alimentato il lago Waikaremoana e anche le luci delle case nel distretto locale. Grazie alle inondazioni estreme generate dal ciclone Gabrielle all’inizio di quest’anno, il bacino ha superato i suoi livelli abituali. Lo scenario si è ripetuto in tutta l’Isola del Nord, dove livelli record nelle centrali idroelettriche hanno contribuito a ridurre le emissioni nazionali di gas serra, riporta il Guardian.

I dati provvisori del governo mostrano che le emissioni di gas serra stagionali sono diminuite dell’1,8% nel trimestre di dicembre 2022. Nello stesso periodo, le emissioni di elettricità, gas, acqua e servizi di smaltimento dei rifiuti sono scese al livello più basso mai registrato e la quota di fonti energetiche rinnovabili è aumentata al 94,7%, “un livello che non si vedeva da decenni“, secondo Stats NZ.

Mentre alcuni preannunciano il calo delle emissioni, iniziato durante la pandemia e da allora proseguito, il Guardian riporta che gli scienziati del clima hanno messo in guardia sul troppo ottimismo relativo alla diminuzione determinata dall’energia idroelettrica, data la dipendenza del settore dagli elevati volumi di pioggia, che potrebbero invertirsi con condizioni di siccità attese a causa di El Niño.

Lo scorso anno è stato caratterizzato da precipitazioni record, comprese le precipitazioni ufficiali riportate di oltre il 149% rispetto alle norme stagionali in alcune regioni, ha sottolineato Malcolm Johns, amministratore delegato di Genesis Energy, che gestisce 4 impianti idroelettrici e un parco eolico. Mentre però l’approvvigionamento energetico del Paese ha beneficiato di un 2023 piovoso, la rete elettrica della Nuova Zelanda è guidata dal meteo e il meteo ha dei cicli: “Potremmo avere un anno siccitoso l’anno prossimo, il fabbisogno di generazione termica della Nuova Zelanda aumenterà, così come le emissioni. La riduzione delle emissioni non sarà una linea retta ma una tendenza nel tempo“.

Sam Dean, uno dei principali scienziati del National Institute of Water and Atmospheric Research, attribuisce il calo delle emissioni alla variabilità climatica naturale e avverte che quanto rilevato è una dato insufficiente per provare che la Nuova Zelanda è pronta a superare il picco di inquinamento. Il Paese non può fare affidamento su una strategia di precipitazioni per ridurre le emissioni a lungo termine, ha spiegato: “È davvero importante ridurre le emissioni e potrebbe essere molto facile pensare di avere la situazione sotto controllo, quando non credo proprio che sia così“.

Anche se la Nuova Zelanda ha costantemente rispettato i suoi obiettivi e obblighi di riduzione delle emissioni in base a vari protocolli, Dean ha sottolineato: “In tutto questo tempo non abbiamo cambiato davvero le nostre emissioni nette. Non vedo ancora prove nei dati che possano farci sentire fiduciosi di avere voltato pagina: abbiamo bisogno di vedere le emissioni diminuire costantemente, anno dopo anno“.

L’esperto di cambiamenti climatici, il prof. James Renwick della Victoria University, ha dichiarato che una delle difficoltà che si devono affrontare è che non esiste un monitoraggio completo delle emissioni in tutto il Paese da ciascun settore: “Abbiamo stime basate sulla quantità di combustibili fossili e sul consumo di energia, ma tutte le stime hanno intervalli di incertezza piuttosto ampi, quindi potrebbe essere difficile definirle. È una cosa frustrante: le emissioni di gas serra a livello globale non sono realmente monitorate con precisione nei punti in cui vengono rilasciate. Possiamo dedurre cosa è successo osservando la concentrazione globale di anidride carbonica, ma può essere piuttosto difficile ricondurre le emissioni a una fonte particolare al di là delle statistiche di massa“. Nel complesso quanto rilevato è una buona notizia, ha proseguito Renwick, “ma è una buona notizia provvisoria. Le emissioni totali sembrano essere diminuite, nonostante l’incertezza che abbiamo intorno alle misurazioni“.

Il governo, riporta il Guardian, ha l’obiettivo per il 2050 di raggiungere lo zero netto per le emissioni di gas serra a lunga durata e una riduzione delle emissioni di metano biogenico e ha stabilito una serie di iniziative sul cambiamento climatico per sostenere questo obiettivo. Malcolm Johns, di Genesis Energy, ha spiegato che la produzione di elettricità della Nuova Zelanda è rinnovabile per circa l’85% e si prevede che sarà rinnovabile al 96-98% entro il 2030, grazie a imminenti parchi eolici e solari e di nuovi impianti geotermici.