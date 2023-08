Piogge torrenziali in Norvegia: crolla ponte ferroviario sul fiume Laagen | FOTO

MeteoWeb

Questa mattina è crollato un ponte ferroviario nel Sud/Est della Norvegia. BaneNOR, agenzia governativa responsabile delle infrastrutture ferroviarie nazionali, ha dichiarato che la sezione centrale del ponte d’acciaio sul fiume Laagen è finita in acqua “a causa di danni alle fondamenta del ponte centrale” causati dalle piogge torrenziali. Il traffico sul ponte era stato interrotto una settimana fa proprio per i timori che la struttura potesse cedere. “Il BaneNOR aveva appena iniziato a indagare sull’entità dei danni al ponte questa mattina quando la parte centrale è scivolata nel fiume,” ha dichiarato l’agenzia in una nota. Il ponte a 3 campate, lungo circa 172 metri, è stato costruito nel 1957.