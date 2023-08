Piogge torrenziali nel Sud/Ovest della Cina: almeno 4 morti e 48 dispersi

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito il Sud/Ovest della Cina la scorsa settimana: 4 persone sono morte e decine sono disperse, secondo quanto riportano oggi i media statali. Le tempeste hanno provocato gravi inondazioni che hanno travolto un sito di lavorazione dell’acciaio, dove lavoravano oltre 200 persone. “Finora 4 persone sono morte a causa delle inondazioni e altre 48 risultano disperse,” ha riportato CCTV, secondo la quale le operazioni di soccorso proseguono. Il 21 agosto forte maltempo ha colpito Jinyang, contea montuosa nella provincia del Sichuan, ma il bilancio dei danni non era stato comunicato. Il presidente Xi Jinping ha ordinato alle autorità di “fare tutto ciò che è in loro potere per cercare le persone scomparse e per confortare le loro famiglie“. L’incidente “dovrebbe essere indagato a fondo e le parti responsabili dovrebbero essere trattate secondo la legge,” ha affermato Xi Jinping come riportato da CCTV.