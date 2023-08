Pronti per la pioggia di stelle cadenti più bella dell’anno? Spettacolo nel fine settimana

MeteoWeb

L’All Sky Fireball Network della NASA sta già rilevando le prime meteore dello sciame delle Perseidi di quest’anno. La pioggia di stelle cadenti raggiungerà il picco nella notte del 12 agosto mentre la Terra attraverserà i detriti della scia lasciata dalla cometa Swift-Tuttle. La pioggia di meteore delle Perseidi è considerata la migliore dell’anno a causa dei suoi tassi elevati e delle piacevoli temperature di fine estate. A differenza dello scorso anno, stavolta la Luna sarà una falce calante, consentendo di vedere anche alcune delle meteore più deboli.

Tutto ciò che serve per assistere allo spettacolo è cielo terso, oscurità e un po’ di pazienza. Non è necessario guardare in una direzione particolare: le meteore possono generalmente essere viste in tutto il cielo. Le Perseidi si chiamano così perché, in linea di massima, sembrano irradiarsi da un punto nella costellazione di Perseo. Gli sciami meteorici prendono il nome dalla posizione del loro punto di origine, o ciò che è noto come “radiante”.