Poche uve e nocciole nell’Alessandrino: danni da siccità e maltempo

Cia Alessandria sta monitorando la raccolta per uve e nocciole. Per la vendemmia, in termini di qualità standard abbastanza alti; la quantità, invece, paga le conseguenze di siccità e maltempo. Nell’Ovadese partiti da uve atte ad Alta Langa (Pinot e Chardonnay base spumante); nell’Acquese dagli aromatici (Moscato): le ultime piogge saranno di grande aiuto per le uve che andranno in vendemmia in questi giorni e tra qualche settimana. Nel Casalese in avvio le bianche: a Vignale Monferrato riduzione fino all’85% causa grandine. Per le nocciole produzione generalmente più scarsa rispetto al 2022. Nell’Ovadese hanno impattato negativamente cascola in preraccolta sulla quantità e siccità prolungata sulla resa. Nell’Acquese, prodotto di buona qualità, bel calibro, difetti di cimiciato e avariato non eccessivi. Più grave la situazione del Casalese, dove alcune aziende segnalano fino a -50%.