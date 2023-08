La Polonia manderà un astronauta sulla ISS con Axiom Space

MeteoWeb

La Polonia è diventata il 2° stato membro dell’Agenzia Spaziale Europea a raggiungere un accordo per fare volare un astronauta in missione privata verso la Stazione Spaziale Internazionale. Axiom Space ha reso noto di avere firmato un accordo con la Polonia, in collaborazione con l’ESA, per far volare un astronauta del Paese in una futura missione verso la ISS. L’annuncio non ha rivelato l’identità dell’astronauta o ulteriori dettagli sulla missione.

Il candidato più probabile per il volo è Sławosz Uznański, che è stato selezionato come astronauta di riserva dall’ESA lo scorso novembre ed è l’unico membro polacco del corpo degli astronauti dell’ESA. E’ tra le 11 persone scelte dall’Agenzia come astronauti di riserva, che non si uniranno al corpo degli astronauti a tempo pieno ma saranno disponibili per opportunità di volo selezionate.