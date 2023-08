Ponte sullo Stretto, passi avanti verso il progetto esecutivo: riunione tecnica al MIT, “sarà opera unica al mondo”

MeteoWeb

“Oggi ho avuto una riunione molto utile, operativa e concreta sul tema del Ponte sullo Stretto di Messina. La società sta crescendo e l’obiettivo è quello di aggiornare il progetto e contiamo di lavorarci settimana per settimana coinvolgendo anche giovani ingegneri, architetti che possono far parte di una squadra che renderà l’Italia famosa e orgogliosa“. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini in un video pubblicato sui suoi social. Il vicepremier, in particolare, oggi ha fatto il punto con l’ad della Società Stretto di Messina SpA Pietro Ciucci.

Questa opera, rileva, “renderà giustizia ai cittadini del Sud che sotto il sole passano ore e ore per attraversare tre chilometri di mare“. Il Ponte sullo Stretto, aggiunge, “sarà un’opera unica al mondo, un Ponte a campata unica di 3,3 km che resisterà ai venti, ai problemi atmosferici. Sarà un’opera senza uguali anche in mancato inquinamento dell’acqua e dell’aria, sarà ima grande opera green“.