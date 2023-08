Ponte sullo Stretto, Salvini: “è la grande opera più green, in Italia troppi no ideologici”

MeteoWeb

“Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia sarà una straordinaria opera green, perché consentirà l’abbattimento di inquinamento a partire da quello del mare“. E’ quanto sostiene il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, nell’intervista al ‘Sussidiario’ che in parte anticipa l’intervento di oggi del leader leghista al Meeting di Rimini. “Le ultime grandi opere pubbliche sono state realizzate grazie alla legge obiettivo voluta dal governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi – ricorda Salvini – In Italia abbiamo un problema di eccesso burocratico, di sfiducia e purtroppo una forte componente ideologica che si contrappone a qualsiasi novità ingegneristica e infrastrutturale“.

In tal senso, Salvini cita “il no del Pci all’Autostrada del Sole, come i più recenti no al Mose di Venezia, che ora invece si sta confermando una scelta azzeccata, per non parlare di Tap, Tav, Ponte sullo Stretto… A me piace incarnare l’Italia che vuole correre, sognare, costruire. Con buonsenso e rispetto del territorio e con risultati concreti“.